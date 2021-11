Nelle Marche è il momento della boxe: domenica altra dilettantistica a Castelfidardo

CASTELFIDARDO – Domenica (28 novembre), il Boxing Club Castelfidardo presenta una dilettantistica di pugilato nel Palazzetto dello Sport di via Montessori con inizio alle ore 17.

“In effetti – è il tecnico della società, Andrea Gabbanelli, che parla – avevamo intenzione di presentare il decimo match di Charlemagne Metonyekpon ma abbiamo ricevuto un paio di dinieghi dagli avversari contattati ed all’ultimo momento il match è saltato. Peccato perché ci tenevamo a far combattere il nostro Charly, che, detto per inciso, è al top della condizione. Speriamo di riuscire a fargli ottenere la chance nazionale i primi mesi del prossimo anno. Abbiamo quindi ripiegato su una dilettantistica che siamo certi accontenterà il nostro pubblico. Su otto combattimenti programmati presentiamo sei nostri atleti opposti ai migliori pari peso regionali e siamo certi che non deluderanno noi ed il pubblico che, compatibilmente con le norme anticovid, vorrà onorarci della sua presenza”.

Veniamo alla manifestazione che presenta indubbi motivi di interesse. Presenti tutte le categorie: dagli junior agli elite in modo da poter spaziare da giovani emergenti fino al top dei dilettanti. Fra i giovani l’attenzione va indubbiamente agli junior Gabbanelli Anacleto e Squillante Diego che se la vedranno in un match campanilistico fra Castelfidardo ed Ancona; il loro peso poi, 81 kg, dà ancora più interesse al confronto.

Altro combattimento di sicuro interesse quello che vedrà, al limite dei 91 kg, Cacchiarelli di Castelfidardo opposto a Mazzara di Jesi; Cacchiarelli ha disputato un ottimo combattimento la scorsa settimana contro l’anconetano Pieroni cedendo di stretta misura ed avrà sicuramente voglia di rifarsi. Stessa cosa per Marchionni che incontrerà il forte abruzzese Lamona. Scintille, per lo meno sulla carta, anche fra Gioacchini di Ancona e Said di San Benedetto. Appuntamento quindi al palasport di Castelfidardo per una domenica pomeriggio che si annuncia veramente interessante.

Il programma

Junior kg 81: Gabbanelli Anacleto (B.C.Castelfidardo) vs Squillante Diego (N.P. Dorica); Youth kg 60: Razgul Ryan (B.C.Castelfidardo) vs Ricci Damiano ( Pug. Jesina); Carelli Antonello (B.C.Castelfidardo) vs Fadaeimobarhan Omid (Upa Ancona); elite 2^ kg 64: Breccia Alessandro (B.C.Castelfidardo) vs Mengarelli Andrea ( Lionheart); kg 69: Ponzini Lorenzo ( Ruffini Team) vs Abroud Jamel (Pug. Jesina); kg 81: Marchionni Sacha (B. C. Castelfidardo) vs Lamona Andrea (Lionheart); elite kg 60: Gioacchini Leonardo ( N.P.Dorica) vs Said Yacouba (Pug. 1923); kg 91: Cacchiarelli Davide (B.C.Castelfidardo) vs Mazzara Federico (Pug. Jesina)

