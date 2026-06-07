I Carabinieri intensificano i controlli antidroga sulla costa, un giovane denunciato per spaccio

ANCONA – Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona nella capillare attività di prevenzione e contrasto agli insidiosi reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione Carabinieri di Collemarino della Compagnia di Ancona hanno messo a segno una brillante operazione nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio.

L’attenzione delle pattuglie dell’Arma si è concentrata in particolar modo sulle aree di maggiore aggregazione – in questo periodo dell’anno – tra cui gli stabilimenti balneari e le strade adiacenti. È proprio in questa zona che i Carabinieri, grazie al loro costante presidio, hanno individuato e sottoposto a perquisizione personale un 23enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine. Dopo aver rinvenuto nella sua disponibilità un involucro in cellophane contenente 9 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 6 grammi, già pronte per essere cedute, i Carabinieri hanno tempestivamente esteso le operazioni all’abitazione del giovane.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di scovare e porre sotto sequestro un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei diversi controlli effettuati sulla fascia costiera, in orario notturno, l’efficacia del dispositivo messo in campo dall’Arma si è confermata anche quando i militari hanno fermato e sottoposto a controllo una seconda persona, un 28enne del luogo, anch’egli già noto alle Forze dell’Ordine.

A seguito di perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 1,56 grammi di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. Tutto lo stupefacente e il materiale illecito rinvenuto nel corso della notte è stato sequestrato.

Questa operazione evidenzia ancora una volta la professionalità, la dedizione e la presenza costante dei Carabinieri della Compagnia di Ancona a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini. Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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