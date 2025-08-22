MONTECASSIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 22 di ieri a Sambucheto di Montecassiano per l’incendio di un appartamento al primo piano di una villetta.

La squadra di Macerata, con autobotte e autoscala, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dei locali interessati.

Due persone residenti hanno ricevuto assistenza sanitaria per inalazione di fumo.

