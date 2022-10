Alluvione, oltre 3.000 euro da Antonio Baldelli per la raccolta fondi di Confcommercio Marche Nord

PESARO – Oltre 3.000 euro, per l’esattezza 3.085, è la cifra raccolta dall’onorevole Antonio Baldelli durante la campagna elettorale per le politiche, in favore delle comunità colpite dall’alluvione.

Andrà a contribuire alla raccolta fondi nazionale promossa da Confcommercio Marche Nord a favore dei comuni gravemente danneggiati dall’alluvione del 15 settembre, che ha devastato interi territori, borghi e città devastando abitazioni, imprese, attività commerciali, infrastrutture.

Questa mattina l’onorevole di Fratelli d’Italia ha consegnato l’assegno al direttore generale di Confcommercio Amerigo Varotti e al presidente Angelo Serra. Presente alla conferenza l’assessore regionale Francesco Baldelli.

«In campagna elettorale – ha spiegato Antonio Baldelli – abbiamo sentito subito la responsabilità di attivarci e così si è deciso di trasformare tutti gli eventi elettorali in programma in raccolte fondi. Una iniziativa che ha portato a questa somma: andrà a contribuire e a sostenere le imprese colpite dall’alluvione. Questa sensibilità la riporteremo in Parlamento, anche per ovviare a ciò che purtroppo finora non è stato fatto dal Governo uscente, che ha dato solamente qualche spicciolo ai Comuni. Sarò mio compito interessare il Governo di prossima formazione».

Ha proseguito Varotti: «Un esempio concreto di vicinanza e sostegno, ringraziamo Baldelli per la lodevole iniziativa e tutti coloro che hanno contribuito. Se non ripartono le imprese, non ripartono economia, turismo e la vita di queste comunità. Le grandi imprese possono avere spalle più larghe per fronteggiare questa situazione di estrema gravità, per le altre le difficoltà sono enormi. Noi come Confcommercio ci siamo subito attivati con questa raccolta fondi che sta procedendo molto bene e stiamo facendo pratiche gratuitamente ai nostri associati per ottenere i contributi previsti al momento dalla Regione. In tal senso voglio ringraziare il vicedirettore Agnese Trufelli e l’addetta alla segreteria Valentina Tonelli per il grande lavoro che stanno svolgendo. Confcommercio è vicina alle imprese e alle comunità colpite concretamente».

Per contribuire alla raccolta fondi di Confcommercio:

IBAN: IT79P0899513300000000002560

c/o Riviera Banca intestato a Confcommercio Pesaro e Urbino

CAUSALE: alluvione Marche Nord

oppure: Paypal: segreteria@ascompesaro.it

tasto “invia” o “invia denaro”

CAUSALE: alluvione Marche Nord

