Nelle Marche altri tre giorni di pioggia e vento forte

ANCONA – Le previsioni meteo, per i prossimi giorni, non riservano niente di positivo per la nostra regione. Sono infatti previsti tre giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) di pioggia e vento.

Domani (mercoledì 28 settembre), il bollettino della Protezione civile regionale prevede cielo nuvoloso o molto nuvoloso in particolare sui settori interni e settentrionali, con transito di nubi stratiformi verso la costa. Possibili schiarite a partire dal tardo pomeriggio.

Per giovedì (29 settembre) cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui settori interni, parzialmente nuvoloso o nuvoloso sui settori costieri per transito di nubi stratiformi.

Previsti anche rovesci sparsi sui settori interni, occasionali altrove. Temperature: minime stazionarie o in aumento, massime in aumento lungo la fascia costiera e in diminuzione all’interno.

Venti: sud-occidentali di vento moderato, con raffiche fino a vento forte; sui settori interni le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca. Mare: poco mosso, mosso al largo

Queste, invece, le previsioni per venerdì (30 settembre): cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: rovesci o brevi temporali locali al mattino, in particolare sui settori interni, e sparsi al pomeriggio

Temperature: minime stazionarie o in calo, massime in diminuzione lungo la costa e in aumento sui settori interni

Venti: sud-occidentali di brezza tesa o vento moderato, con raffiche fino a vento forte; sui settori interni le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca. Mare: poco mosso, mosso al largo.

Tendenza per i giorni successivi: residue condizioni di instabilità per la giornata di sabato, seguite da un miglioramento della situazione.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it