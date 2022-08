Venerdì a Gradara il jazz protagonista con la rassegna “Terre sonore” ideata da Fano jazz network

GRADARA – Venerdì 26 agosto, a Gradara, appuntamento con la rassegna di musica jazz “Terre Sonore”. Un evento ideato lo scorso anno da “Fano Jazz Network” (prosecuzione del Festival Internazionale “Fano Jazz By The Sea” e di “Jazz in Provincia”), in collaborazione con il Comune di Gradara. Alle 21.15, al Castello, il concerto di “Trilok Gurtu & Arkè String Quartet”.

TRILOK GURTU & ARKÈ STRING QUARTET

Dopo il grande successo dell’album “Arkeology”, nominato “Top of the World” dalla rivista inglese di “World Music Songlines Magazine”, “Trilok Gurtu” e l’italiano “Arkè String Quartet”, tornano con un nuovo progetto: un punto d’incontro tra due culture, distanti tra loro geograficamente ma entrambe molto antiche: due tradizioni musicali che pur provenendo da molto lontano sanno unirsi in un linguaggio nuovo.

La straordinaria varietà e vivacità ritmica del più famoso percussionista al mondo, che unisce alle percussioni classiche indiane il suo noto “drumset” dalle sonorità occidentali, si fonde con il suono del quartetto d’archi classico completamente rivisitato dall’Arkè String Quartet, associato all’utilizzo di strumenti ad arco ed a fiato etnici e della voce.

Intensità ritmica, improvvisazione e virtuosismo sono gli ingredienti di un programma che fa emergere la forza del canto e del ritmo, cardini espressivi della tradizione musicale indiana e mediterranea.

Ripercorrere la carriera di Trilok Gurtu, dalle prime esperienze con i nostrani “Aktuala” alle collaborazioni con gli “Oregon”, Joe Zawinul, Jan Garbarek e tantissimi altri, significa aprire le orecchie verso la più fervida immaginazione musicale. Cosa che anche l’incontro con l’Arkè String Quartet conferma.

Trilok Gurtu: percussioni, voce

Carlo Cantini: violino, melodica

Valentino Corvino: violino

Sandro Di Paolo: viola

Stefano Dall’Ora: contrabbasso

BIGLIETTERIA:

Concerto Fuori Abbonamento

Posto unico:

intero 20 euro

ridotto 18 euro

Biglietti acquistabili tramite Vivaticket e nei punti vendita, chiamando il call center al 892.234.

Botteghino del Teatro della Fortuna di Fano, Piazza XX Settembre

Tel. 0721/800750

botteghino@teatrodellafortuna.it

