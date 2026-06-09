Concluso al Reggimento Pavia di Pesaro il Nato Target Audience Analysis Course

PESARO – Si è concluso, presso il 28° Reggimento “Pavia” di Pesaro, il NATO Target Audience Analysis Course, attività formativa sviluppata nell’arco di due settimane e rivolta agli specialisti delle Comunicazioni Operative in ambito NATO.

Il corso, concluso con la consegna degli attestati, ha coinvolto Ufficiali, Sottufficiali e personale civile della Difesa proveniente da Austria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Ungheria e dallo STRATCOM Centre of Excellence di Riga. Tra i frequentatori anche personale del 7° Bersaglieri, del 186° Paracadutisti “Folgore”, del NATO Rapid Deployable Corps-Italy, del Reggimento Artiglieria a Cavallo, del Comando Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e del Reparto Logistico “Pozzuolo del Friuli”.

L’attività ha consentito ai frequentatori di approfondire strumenti e metodologie utili a comprendere dinamiche, funzionamenti e criticità delle comunità presenti nei teatri operativi esteri, elementi fondamentali per sviluppare analisi accurate e coerenti con il contesto di riferimento.

In particolare sono stati affrontati diversi ambiti di studio, tra cui l’analisi dell’ambiente informativo, delle piattaforme social e delle metodologie di ricerca finalizzate all’individuazione di vulnerabilità, bisogni e atteggiamenti di interlocutori appartenenti a differenti contesti sociali e culturali. Accanto alle lezioni frontali, ampio spazio è stato dedicato alle esercitazioni pratiche attraverso simulazioni realistiche, orientate a consolidare le competenze maturate durante il corso.

Il 28° Reggimento “Pavia”, guidato dal Colonnello Marco Ferrara, è l’unico Reparto della Difesa specializzato nelle Comunicazioni Operative e svolge un ruolo centrale in termini di formazione e aggiornamento di specialisti capaci di operare in contesti internazionali sempre più complessi, caratterizzati dalla crescente rilevanza del dominio cognitivo.

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