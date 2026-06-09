AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

EVENTI IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Concluso al Reggimento Pavia di Pesaro il Nato Target Audience Analysis Course

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 9, 2026

PESARO – Si è concluso, presso il 28° Reggimento “Pavia” di Pesaro, il NATO Target Audience Analysis Course, attività formativa sviluppata nell’arco di due settimane e rivolta agli specialisti delle Comunicazioni Operative in ambito NATO.
Il corso, concluso con la consegna degli attestati, ha coinvolto Ufficiali, Sottufficiali e personale civile della Difesa proveniente da Austria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Ungheria e dallo STRATCOM Centre of Excellence di Riga. Tra i frequentatori anche personale del 7° Bersaglieri, del 186° Paracadutisti “Folgore”, del NATO Rapid Deployable Corps-Italy, del Reggimento Artiglieria a Cavallo, del Comando Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e del Reparto Logistico “Pozzuolo del Friuli”.
L’attività ha consentito ai frequentatori di approfondire strumenti e metodologie utili a comprendere dinamiche, funzionamenti e criticità delle comunità presenti nei teatri operativi esteri, elementi fondamentali per sviluppare analisi accurate e coerenti con il contesto di riferimento.
In particolare sono stati affrontati diversi ambiti di studio, tra cui l’analisi dell’ambiente informativo, delle piattaforme social e delle metodologie di ricerca finalizzate all’individuazione di vulnerabilità, bisogni e atteggiamenti di interlocutori appartenenti a differenti contesti sociali e culturali. Accanto alle lezioni frontali, ampio spazio è stato dedicato alle esercitazioni pratiche attraverso simulazioni realistiche, orientate a consolidare le competenze maturate durante il corso.
Il 28° Reggimento “Pavia”, guidato dal Colonnello Marco Ferrara, è l’unico Reparto della Difesa specializzato nelle Comunicazioni Operative e svolge un ruolo centrale in termini di formazione e aggiornamento di specialisti capaci di operare in contesti internazionali sempre più complessi, caratterizzati dalla crescente rilevanza del dominio cognitivo.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Tragico incidente lungo l’autostrada, muore il conducente di un Tir

Giu 10, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un ragazzo soccorso dai Vigili del fuoco nella zona del Passo del lupo

Giu 9, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Truffe online, i Carabinieri di Castelfidardo smascherano e denunciano il finto venditore

Giu 9, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Tragico incidente lungo l’autostrada, muore il conducente di un Tir

10 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Concluso al Reggimento Pavia di Pesaro il Nato Target Audience Analysis Course

9 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un ragazzo soccorso dai Vigili del fuoco nella zona del Passo del lupo

9 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Truffe online, i Carabinieri di Castelfidardo smascherano e denunciano il finto venditore

9 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it