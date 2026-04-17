I Carabinieri di Osimo hanno denunciato 3 albanesi per furto in un’abitazione, la refurtiva è stata restituita

OSIMO – Stamattina a Osimo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato, per furto in abitazione, 3 cittadini albanesi, residenti in Abruzzo.

I tre, all’esito di un articolato e prolungato servizio di osservazione, volto proprio alla repressione dei furti in abitazione, sono stati controllati in auto, in prossimità del casello autostradale di Loreto.

Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di una fede nuziale, di un ferma-banconote in oro e di 2.090 euro, poi risultati rubati, nella notte precedente, in un’abitazione di Osimo.

I tre, rispettivamente di 47, 37 e 35 anni, erano in possesso di altri 605 euro, sequestrati, poiché ritenuti presumibilmente provento di altri furti.

Uno dei tre annovera precedenti penali, un altro ha precedenti di polizia specifici mentre il terzo è incensurato.

È stata grande la gioia del 64enne di Osimo che, nella stessa mattinata, si è visto restituire dai Carabinieri i soldi e due gioielli, tra cui la fede nuziale, dall’elevatissimo valore affettivo.

I tre denunciati sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

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