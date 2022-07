Nuovo schianto tra un’auto ed un camion lungo l’A14, vicino al casello di Pesaro

PESARO – Un nuovo incidente si è verificato, questa mattina, lungo l’autostrada adriatica. Per cause in via di accertamento, da parte degli agenti della Polizia autostradale, si sono scontrate un’auto ed un camion.

Scattato l’allarme sul posto – a pochi chilometri dal casello di Pesaro, in direzione Sud – sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. La squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’auto coinvolta nello schianto e l’area circostante. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora poi riaperta su entrambe le corsie.

Sul posto anche i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia autostradale.

