Due giovani albanesi arrestati a Pesaro per spaccio di cocaina

PESARO – L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, condotta dal personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Pesaro, ha portato, nel pomeriggio di ieri all’arresto due cittadini albanesi, poco più che ventenni, sorpresi con della cocaina pronta per essere ceduta.

In particolare dalle indagini svolte dalla Squadra Mobile emergeva che diversi giovani albanesi, soprattutto nel periodo estivo, erano soliti entrare nel territorio nazionale fruendo del periodo di soggiorno per motivi di turismo di tre mesi, previsto dalla legge. Gli stessi, dopo aver preso alloggio nella vicina Romagna, oltre a trascorrervi le vacanze, si dedicavano ad attività illecite connesse al traffico di stupefacenti. In tale contesto i predetti stranieri, utilizzando delle auto noleggiate, si spostavano lungo la costa fino a raggiungere Pesaro e Fano, allo scopo di smerciale al dettaglio della cocaina.

In tale contesto gli investigatori riuscivano ad individuare l’ennesima auto noleggiata da due cittadini albanesi, con la quale questi erano soliti raggiungere Pesaro, permanervi per brevi periodi, avvicinando persone note come assuntori di stupefacenti, per poi ripartire verso la Romagna. Sospettando che tali movimenti fossero finalizzati alla cessione di droga, i poliziotti avviavano un’intensa attività di osservazione e monitoraggio.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti, avendo notato nuovamente la stessa auto muoversi per le vie cittadine, decidevano di procedere ad un controllo dei due occupanti, risultati essere entrambi albanesi.

La successiva perquisizione del veicolo portava al rinvenimento di un sacchetto contenente 13 involucri/dosi di cocaina, di pezzature da 1 grammo e da 2,5 grammi, del peso complessivo di circa 20 grammi, abilmente occultato sotto il volante.

Venivano inoltre sequestrati i telefoni cellulari in uso ai due nonché la somma complessiva di euro 175, ritenuta provento dello spaccio.

Per quanto sopra i due stranieri venivano tratti in arresto per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questa mattina il Giudice del Tribunale di Pesaro convalidava l’arresto e condannava, con il rito del patteggiamento, i predetti alla pena di anni uno di reclusione (sospesa) e alla multa di euro duemila.

