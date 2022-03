Ricci e Vimini annunciano: “A luglio UlisseFest sarà a Pesaro”

Appuntamento con il festival di Lonely Planet dal 15 al 17 luglio 2022. Tema della V edizione: “Ascoltare la Terra”. Tre giorni di reading, spettacoli, concerti, film e workshop, che animeranno il centro storico e il lungomare

PESARO – Pesaro si prepara ad ospitare un altro grande evento estivo. La Lonely Planet ha scelto la città fresca di designazione a Capitale Italiana della Cultura 2024 per ospitare la V edizione di UlisseFest – La festa del viaggio.

Tre giorni di reading, spettacoli, concerti, film e workshop, che animeranno il centro storico e il lungomare dal 15 al 17 luglio 2022. «Siamo molto orgogliosi si ospitare una manifestazione così importante – ha spiegato il sindaco Matteo Ricci -, che richiama ogni anno tanti appassionati alla costante ricerca di unicità e bellezza: valori che il nostro territorio conosce, valorizza e racconta». Pesaro, infatti, è «una città che si rigenera, connette e che emoziona, sempre più i visitatori. Dopo gli ultimi due anni segnati dalla pandemia, la città è ripartita dagli asset strategici di marketing territoriale, per guardare con fiducia al futuro. Cultura, musica, sostenibilità e grandi eventi. Elementi che si combinano alla perfezione nell’UlisseFest».

Come in passato, anche quest’anno sui palchi dell’UlisseFest si alterneranno scrittori e artisti, fotoreporter e giornalisti, blogger, musicisti e viaggiatori di professione, confermando la trasversalità delle tematiche legate al viaggio capaci di permeare tutti gli ambiti della cultura. «Siamo felici di ospitare a Pesaro l’UlisseFest che non è solo un incontro di operatori legati al turismo, ma è in primo luogo un incontro di viaggiatori, quindi di persone che amano il viaggio per scoprire le bellezze del mondo ed è significativo che lo possano fare da Pesaro – ha sottolineato il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini -. È un rilancio importante del riconoscimento 2020 delle Marche come ‘best destination’ e anche un’opportunità – in un momento di difficoltà come la pandemia e con una guerra in corso – per guardare con positività al futuro e far incontrare le istanze del viaggio con le proposte più belle del territorio e a livello nazionale. Quindi è anche un’occasione per far conoscere Pesaro e le Marche ad un pubblico molto più ampio, raffinato ricercatore di qualità nel viaggio e soprattutto fa particolarmente opinione. Ringraziamo EDT, Angelo Pitro e Lonely Planet per aver scelto Pesaro, sicuramente la fiducia sarà ripagata».

UlisseFest 2020, “Ascoltare la Terra” – UlisseFest è il primo festival al mondo dedicato al viaggio firmato da Lonely Planet. Organizzato da EDT, da oltre di 30 anni, è partner per l’Italia della casa editrice delle celebri guide di viaggio fondata da Tony e Maureen Wheeler. Il tema conduttore di questa quinta edizione sarà Ascoltare la Terra: saper cogliere i segnali che ci trasmette, imparare a conoscerla, rispettarla, amarla, essere consapevoli dell’impatto e del valore che ha su di essa ogni nostro viaggio, contribuire a valorizzare i luoghi, le tradizioni e immergersi nella magia della sua infinita diversità, anche attraverso i racconti degli ospiti che si alterneranno sul palco. E il tema di questa edizione si esprime anche attraverso l’illustrazione dell’artista taiwanese Whooly Chen scelta come manifesto di questa edizione dove opere dell’uomo e natura creano un mondo fantastico.

