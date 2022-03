Città in festa per Pesaro Capitale italiana della Cultura

di PAOLO MONTANARI

PESARO – Tanta gente si è ritrovata davanti al piazzale del Centro Arti Visive Pescheria per ascoltare ed applaudire la piccola pianista ucraina che nei giorni scorsi suonava in una stanza della sua scuola distrutta in una città dell’ Ucraina.

La piccola, accompagnata dalla madre, dal fratellino e dalla sua maestra è a Pesaro dove frequenterà un corso presso il conservatorio Rossini.

E stata poi la volta dei saluti istituzionali, del presidente della Regione Marche Acquaroli, che ha ringraziato la città di Pesaro per.il suo impegno progettuale che si identifica con quello regionale. Poi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha voluto sottolineare come il provincialismo, sia stato sconfitto da una provincia simbolo culturale per l intero paese e come d’ora in poi ogni pesarese dovrà diventare un orchestrale di un orchestra che dovrà suonare sinfonie culturali per tanti anni.

Alla fine uno standing ovation per l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini per il suo magistrale impegno.

