Negli ospedali del Piceno scatta la protesta degli operatori sanitari

ASCOLI PICENO – Anche nell’Area vasta 5 scatta la protesta degli operatori sanitari. La decisione è stata presa dalla rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti.

La Rsu ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS e NURSIND, dopo aver sollecitato più volte la Dirigenza dell’Asur per la contrattazione del fondo 2021 e dopo che la stessa Direzione ha convocato la delegazione di parte sindacale solo il 7 dicembre, ovvero ad anno ormai terminato, comunicando che già a novembre 2021 risultano esauriti gli stanziamenti per il pagamento del lavoro straordinario e di tutte le indennità contrattuali quali turno, notturno, festivo, festivo notturno, malattie infettive, terapie intensive e sub-intensive, pronta disponibilità, hanno preso infatti delle decisioni importanti.

Questo anche in seguito al rifiuto, da parte dei preposti organi regionali, di riequilibrare la consistenza dei fondi contrattuali, così come specificatamente disposto dalla Legge regionale n. 8 del 21 marzo 2017 e dopo le discriminazioni, perpetrate in danno ai dipendenti dell’Area Vasta 5 ed ai residenti del territorio piceno, concretizzatesi con l’inaccettabile, gravissimo depauperamento del servizio pubblico ed il conseguente fiorente sviluppo della sanità privata.

Dopo le reiterate, croniche violazioni di norme contrattuali che hanno comportato sostanziali, indebiti riduzioni degli stipendi dei dipendenti dell’Area Vasta 5 e dopo il mancato pagamento delle promesse premialità Covid, nel confermare lo stato di agitazione del personale, la Rsu ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS e NURSIND comunicano l’organizzazione di due presidi presso gli ospedali di Ascoli e San Benedetto, rispettivamente nei giorni 20 e 21 dicembre 2021; l’indizione, nella prima decade del mese di gennaio 2022, di una giornata di sciopero dei dipendenti dell’Area Vasta 5; di riservarsi di indire ulteriori e più incisive manifestazioni sindacali in mancanza di adozione di concreti provvedimenti da parte dei Dirigenti Asur e degli organismi regionali preposti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it