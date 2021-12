A Camerano un pomeriggio dedicato a Carlo Maratti

Ospiti del Comune e del Gruppo Marattiano la scrittrice Chiara Giacobelli es il critico d’arte Rinaldo Ridolfi

CAMERANO – Sabato (11 dicembre) la Pro Loco di Camerano (sezione Gruppo Marattiano), con il patrocinio del Comune di Camerano e alla presenza del nuovo Sindaco Oriano Mercante, organizza un’interessante giornata culturale. Presso la Sala Convegni del Comune, alle ore 18.00, verrà presentato il libro “Le Marche romantiche e misteriose” della scrittrice Chiara Giacobelli.

La Giacobelli, che è anche insegnante, giornalista e blogger, ha già all’attivo diverse pubblicazioni di successo e ha presentato questa originale guida storica edita da Ciabochi Editore nella collana Le Guide in Tasca in altre località delle Marche, tra cui Senigallia, Fano e Jesi.

Camerano ha fortemente voluto ospitarla di persona, in quanto l’autrice ha dedicato un intero capitolo del libro proprio al pittore cameranese Carlo Maratti. “Le Marche romantiche e misteriose” è un autentico vademecum per chi voglia conoscere la nostra regione e si compone di trenta capitoli, ognuno dedicato a un personaggio di rilievo, eppure poco conosciuto, nato nelle Marche o in qualche modo legato alla regione; ogni capitolo è inoltre corredato da foto e dalla proposta di luoghi affascinanti, più o meno noti, da visitare.

In apertura al pomeriggio marattiano si terrà la conferenza del critico d’arte cameranese Rinaldo Ridolfi su “L’altra Rebecca del Maratti”, una seconda versione della “Rebecca al Pozzo”, che venne esposta a Camerano nel trecentesimo anniversario della morte del pittore.

L’ingresso è libero senza prenotazione, ma occorre presentare il Green Pass all’ingresso come da normativa anti-Covid19.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it