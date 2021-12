In fiamme sull’autostrada una bisarca che trasportava due furgoni / Video

GROTTAMMARE – I vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti lungo l’autostrada A14 per l’incendio di una bisarca che trasportava due furgoni, avvenuto tra i caselli di San Benedetto del Tronto e Grottammare, al km 307,900 direzione Nord.

I pompieri sambenedettesi hanno scongiurato che l’incendio investisse tutto il camion con il suo carico. L’incendio, partito dalle ruote posteriori dell’autoarticolato, a causa del blocco dei freni, è stato spento prima che raggiungesse i due furgoni nuovi.

Il conducente non è stato coinvolto e non ha riportato danni.

QUI SOTTO un video:

