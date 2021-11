Sabato a Pesaro la presentazione del Piano di emergenza comunale

Al termine dell’appuntamento sarà inaugurata la nuova sede della Protezione civile

PESARO – «Un’occasione per essere informati, consapevoli e coscienti di cosa fare in caso di rischio e, allo stesso tempo, un momento che valorizza l’importante lavoro svolto dalla Protezione civile» così Enzo Belloni, assessore all’Operatività, annuncia l’appuntamento di sabato 20 novembre, ore 15, in via Lombardia 7 durante il quale sarà presentato alla città il nuovo Piano emergenza comunale.

Predisposto dall’Amministrazione comunale, il Piano contiene i vari scenari in cui la città potrebbe essere coinvolta e le operazioni di intervento degli operatori: «È uno strumento utile a tutti, in particolare ai cittadini che, conoscendolo, potranno sapere cosa è giusto fare e a chi rivolgersi durante le situazioni di emergenza» continua Belloni.

Durante l’incontro saranno indicate le zone a rischio idrogeologico, i punti di ritrovo della cittadinanza a seguito di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni) e il piano neve. Al termine sarà inaugurata la nuova sede del gruppo comunale di Protezione Civile di Pesaro.

