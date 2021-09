Un trentenne arrestato a Fabriano dai Carabinieri per spaccio di stupefacenti

FABRIANO – I Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio, un 30enne campano residente a Fabriano, disoccupato.

Ieri tutto è iniziato da un normale servizio di osservazione, in borghese, da parte dei militari fabrianesi. I militari hanno notato un giovane che, con il suo scooter, girava in città con fare sospetto. Hanno così deciso di seguirlo fin quando si è fermato, nel centro storico, in prossimità di un palazzo.

Dal quarto piano dell’edificio, un uomo si è affacciato per consegnargli dall’alto, facendolo cadere nel vuoto, un classico pacchetto delle sigarette, subito afferrato al volo dal giovane. Di conseguenza, quest’ultimo, è stato fermato, poco lontano, e portato in caserma dalla pattuglia in divisa che, a distanza, seguiva l’evolversi della situazione.

Il ragazzo, un 19enne di Fabriano, studente, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore: nel pacchetto di sigarette, infatti, c’era un 1 grammo di hashish.

Subito dopo i carabinieri si sono recati nel palazzo, in centro, dove risiede l’altro protagonista del fatto di cronaca.

All’interno dell’appartamento, nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti, nascosti in camera da letto, 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, banconote di piccolo taglio, circa 500 euro, materiale per il confezionamento della droga ed un binocolo che forse serviva, dal quarto piano, per monitorare la situazione direttamente dalla finestra di casa senza scendere le scale.

L’uomo, un 30enne nato in Campania e residente a Fabriano, disoccupato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

