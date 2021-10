Nuovo scontro sull’ex Statale 76, un ferito trasportato in ospedale

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sulla ex Statale 76, in località Balsette, a Fabriano, per un incidente stradale con due autovetture coinvolte, una delle quali – una Fiat Panda – si è anche ribaltata.

A bordo delle auto solo i due conducenti, uno dei quali – un ragazzo di 21 anni, residente a Cantiano – è stato trasportato al pronto soccorso dal personale del 118.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha provveduto alla messa in sicurezza delle due auto coinvolte nell’incidente e, subito dopo, di tutta l’area dell’intervento.

Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Fabriano.

