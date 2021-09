Lunedì riprenderanno i lavori nel tratto Sud dell’autostrada

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio, a San Benedetto del Tronto, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli e gli assessori Francesco Baldelli e Guido Castelli, hanno affrontato, con i rappresentanti della Società Autostrade, il problema legato al tratto Sud dell’autostrada A14, causato dai lavori di adeguamento.

Gli amministratori regionali si sono aggiornati con Società Autostrade, che ha comunicato loro il cronoprogramma dei lavori: riprenderanno lunedì 20 settembre, ma solo dal lunedì al venerdì, e dal 4 ottobre invece saranno operativi anche nel fine settimana, con la sospensione durante i periodi di festività.

La chiusura definitiva dei cantieri tuttora in fase di svolgimento, sia per il tratto Nord-Sud che per il tratto Sud-Nord, è prevista per i primi mesi del 2022. Successivamente dovrebbe partire un ulteriore intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it