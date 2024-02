Una farmacista perde la vita nello scontro tra un’auto ed uno scooter

POTENZA PICENA – Una farmacista di 44 anni, Roberta Filippetti, residente a Potenza Picena, ha perso la vita oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale.

La dottoressa Filippetti si trovava alla guida di uno scooter che, per cause in via di accertamento, si è scontrato con un’auto.

L’incidente si è verificato in contrada Castelletta, tra Potenza Picena e Montelupone. Sul posto, scattato l’allarme, sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c’era ormai nulla da fare.

