Giovedì il Premio Borbontinità con tanti marchigiani

BORBONA – Giovedì 19 agosto a Borbona si terrà la quinta edizione del premio “Borbontinità”un progetto nato per promuovere, valorizzare questo territorio dopo il terremoto del 2016, per non dimenticare.

Organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Borbona con il patrocinio della Regione Lazio, nel quale sarà dato risalto alle arti e al talento, in collaborazione con l’Art director Francesca Guidi.

La serata vedrà in sfilata per la Moda e Gioielli :

– ATELIER MONICA LA BARBERA Una stilista di Monterotondo Roma che sta emergendo nel panorama Nazionale con Outfit realizzati ed indossati da personaggi della tv e collaborazioni con il cinema. In passerella vedremo una Donna Moda Mare, Giorno, Cocktail e da Sera.

-LUCIA DE CAROLIS ORAFA DESIGN Un artista a 360° risiede nel Comune limitrofo di Posta dove ha aperto il suo negozio, Sfilerà con le sue creazioni originali e personalizzate ,materiali pietre, oro, argento.

OSPITI

-ELISA DEL PRETE CANTANTE (Pesaro). La sua carriera è iniziata con la partecipazione al programma televisivo “Ti Lascio una Canzone “ vincendo premi e proseguendo questo cammino in modo brillante.

-GINO BERARDI (Pittore). Artista Abruzzese un maestro stimato anche a livello Internazionale, ha all’attivo tantissimi premi, tra l’altro sarà lui il firmatario dell’omaggio che verrà donato al Sindaco del Comune di Borbona una litografia ritoccata a mano raffigurante “La Madonna della Croce di Pietranico”.

-IVONNE PAGLIARI (Poesia). Poetessa marchigiana sensibile e autoironia, riprende la scrittura, sua passione più grande nel 2018 quanto scopre di avere un cancro al seno, scrive il libro “l’ombra di una stella” e racconta storie di vita attraverso la magia della penna…

– CAROL IL CONIGLIETTO Una coniglietta Patrizia Corrado, divertente e dispettosa intratterrà i più piccoli e non solo…

-MTM EVENTS In passerella le bellissime modelle dell’agenzia MTM EVENTS. Responsabile Massimo Meschino di Roma

-SCENOGRAFIA La scenografia quest’anno sarà realizzata da una coppia d’eccezione ed eccellenza del territorio Gianna Tedeschini si occuperà dell’angolo interviste, mentre sua figlia Martina Tedeschini allestirà la splendida cornice della scalinata con BalloonArt.

-Il premio “Borbontinità” sarà condotto da Francesca Guidi. Ad essere premiati nel Borgo Reatino, personalità di Borbona e non solo che si sono distinti. Molti sono gli artisti che provengono da altre località e regioni, i quali sono intervenuti gratuitamente per contribuire ad una serata dedicata alla solidarietà portando luce, speranza attraverso il sorriso.

