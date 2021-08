Artisti marchigiani ancora una volta protagonisti al Premio Borbontinità

BORBONA – Il Premio Borbontinità giunto alla 5^ edizione si conferma un successo strepitoso. Un caloroso pubblico ha riempito tutta la piazza divertito e con attenta partecipazione.

La suggestiva location di Borbona con la sua scalinata si è trasformata per l’occasione in una cornice artistica di alto livello, sia per gli ospiti intervenuti sia per la meravigliosa e colorata scenografia e i giochi di luci.

Un evento targato Pro Loco e Comune di Borbona in collaborazione con l’art director Pesarese Francesca Guidi, contentissimi per questa scommessa iniziale di cinque anni fa risultata poi negli anni un evento culturale, artistico e di spettacolo molto seguito e importante.

L’allestimento fiabesco della location è stato affidato alla maestria di Gianna Tedeschini Designer di tessuti e colori, in collaborazione con BalloonArt di Martina Tedeschini regalando un’atmosfera elegante, giocosa e curata nei minimi particolari, non trascurando il fascino delle luci con il service Carmesini.

Ha aperto la bellissima serata la bravissima cantate marchigiana Elisa Del Prete in arte Elisze scendendo le scale e incantando il pubblico in diversi momenti della serata, tra sound popolari delle hit parade a performance più impegnate.

La sfilata iniziale è stata dedicata alla moda mare di Atelier Monica La Barbera di Roma con costumi e copri costumi originalissimi, alternando gli Outfit moda giorno comoda ma sfiziosa senza mai rinunciare alla femminilità, moda cocktail ricca di tessuti a fantasia ed elasticizzati per ogni esigenza e taglia, da padrone la fa la moda sera con tagli creativi uno stile unico raffinato ed elegante, colori e tessuti impreziositi da intarsi con strass che dire quattro uscite da incanto.

Ogni passerella a tema è stata anticipata da momenti poetici con la splendida ed eterea Ivonne Pagliari ,che magistralmente ha interpretato poesie tratte dal suo libro autobiografico “L’ombra di una stella “ e il pubblico presente le ha reso omaggio con affetto ed applausi e tanta emozione nel suo racconto di donna minata dal cancro. Con leggerezza ed ironia ha portato un messaggio importante di speranza e Rinascita come esempio di vita perché lei è una guerriera.

Intrattenimento simpatico fatto di gag conquistando grandi e piccini il coniglietto CAROL con Patrizia Corrado.

Ad impreziosire l’evento la meravigliosa sfilata di Gioielli di Lucia De Carolis Orafa e Designer di Posta, le sue creazioni realizzate in metalli nobili e pietre hanno brillato lungo la scalinata confermandola artista a 360° ,donna umile ma di carattere .

Il momento artistico ha visto come protagonista il maestro Gino Berardi nel donare al Sindaco di Borbona Maria Antonietta Di Gaspare un’opera intitolata “La Madonna della Croce da Pietranico “ serigrafia ritoccata a mano, con la motivazione legata alla protezione e buon auspicio per questo Borgo bellissimo.

La sfilata è stata valorizzata dalle speciali acconciature realizzate dai bravissimi Hair Fashion Brugnoli di Roma Massimiliano Brugnoli e Deborah Pasqualucci, cambiando look ad ogni uscita delle modelle.

Le ragazze della scuderia MTM EVENTS di Massimo Meschino di Roma assieme a tre ragazze di Borbona hanno dato un contributo importante alla serata con la loro bellezza e portamento senza rinunciare alla simpatia.

Il Premio Borbontinità del Comune di Borbona quest’anno è stato consegnato a

Bar la sorgente / pizza in piazza/ birrificio la monna/ e i mazzaburelli, attività di giovani che hanno aperto durante la pandemia un segnale di coraggio e rinnovamento.

I graditi ospiti sono stati omaggiati dalla Pro Loco Borbona con un dono artistico in ceramica realizzato da Nadia Lopez.

Altri premi sono stati donati dalla Proloco di Borbona a collaboratori che in questi anni hanno partecipato in modo attivo alla realizzazione di manifestazioni del territorio ringraziandoli per il lavoro svolto.

Si ringrazia anche il pubblico presente di varie età, perché il Premio Borbontinità unisce ed accoglie diverse forme d’arte regalando emozioni magiche, lasciando un messaggio di luce e speranza nel segno della solidarietà e fratellanza.

