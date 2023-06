Le bellezze delle Marche sbarcano alla finale nazionale di Maratea

PESARO – Si è svolta nella location La Giara di Pesaro la Finale regionale Marche del prestigioso Concorso Internazionale di Bellezza più premiato al mondo, conquistando consensi per l’ottima riuscita dell’evento spettacolo, un ambiente scenografico curato da Atelier del Regalo Montaccini.

L’agente regionale Marche Francesca Guidi conduttrice della serata oltre che art director ha centrato anche questa volta l’obbiettivo, si dice super soddisfatta ed è felicissima di dare una grande opportunità alle partecipanti, valorizzando non solo la bellezza ma anche il loro talento.

Vince il titolo più ambito di Miss Grand International Italy Marche 2023 e incorona la Pesarese Cecilia Rinaldi 17 anni e mezzo, seconda Classificata Miss Grand Marche Clarissa Cola 21 anni di Pesaro, terza classificata Miss Grand Martina Tonini 25 anni di Fabriano, andranno in Finale Nazionale le prime due.

Prima Classificata Miss Mascotte Marche 2023 Sara Arduini 17 anni anch’essa di Pesaro, Beatrice Georgiana Gregorescu di soli 13 anni saranno le altre due Miss che partiranno per la Finale Nazionale a Maratea 7/11 giugno.

Ha dato il via alla serata un brindisi di augurio con le bollicine di Vini Biagi dedicato a tutte le ragazze Marchigiane in concorso, aprendo la sfilata con Playmar brand Nazionale di tutte le 17 partecipanti.

Momento toccante l’abbiamo dedicato per commemorare la perdita di Fabio Pedini Trattamenti tessili Italia SRL main sponsor e un applauso nel ricordare la prematura morte di Giulia una di noi, giovane donna e futura mamma mancata visto anche le mission del Concorso “Stop war NO Violence”.

La favolosa cena ha accompagnato le uscite in passerella, e ad esibirsi in primis davanti alla rosa dei dieci giudici e ad un gremito pubblico le Mascotte con la bellissima estrosa e giovanile sfilata di Franca Falabella Gioielli di Pesaro, secondo passaggio giuria con la creatività degli Outfit colorati della designer Jessica Spiga di Torino Fairy Creations Moda Donna Made in Italy, ritornerà anche in una uscita più Glamour con le Miss Grand.

Si sono alternati momenti di puro divertimento e tante risate con le barzellette di Bicio l’antidepressivo naturale, l’esibizione legata alla tradizione della pizzica salentina con la compagnia Chora, la meravigliosa voce di Elisa Del Prete e una bellissima sorpresa il cantante emergente Luca Fattori.

L’intervento legato al sociale con il Presidente della Associazione Diabetici Pesaro e Regionale Paolo Muratori ha fatto riflettere sull’importanza dell’alimentazione, ma anche l’urgenza di avere una assistenza medica adeguata.

La serata ha visto protagoniste anche le Miss Grand in passerella con le etichette più prestigiose di Vini Biagi,la sensuale ed accattivante ma elegante anteprima moda mare di Mia.C di Gabicce Mare, la suggestiva collezione di gioielli della designer Lucia De Carolis di Posta, l’originale e luminosa sfilata con gli abiti e Chapan realizzati dalla designer Aida Abdullaeva, ed infine sono state premiate con gli outfit della uscita anteprima moda primavera estate di Trendy Boutique Pesaro.

Il concorso si conferma per la Regione Marche tra i più gettonati ,oltre premiare con le fasce dei brand Nazionali le Miss sono state omaggiate con le fasce sponsor di Mia.C e un costume alla 3°Classificata Miss Grand , Fascia e outfit di Trendy Boutique Pesaro alla 2° Classificata, 1° Classificata oltre la fascia ufficiale ha ricevuto anche quella di Atelier del Viaggiatore e……Premi a go go per le prime in classifica da parte di Emanuele Gambini orafo per Zucchi Gioielli, weekend da Atelier del Viaggiatore, Card Giometti Cinema, Ophiscosmetica, fiorista Latini, a tutte le partecipanti è stato consegnato un gadget Coca Cola e attestato di partecipazione. È stato un onore aver coinvolto le tante attività commerciali del territorio e non solo.

Per non farci mancare nulla ad allietare la serata è arrivata durante le premiazioni la buonissima torta di Mariella Mosca.

Una giuria divertita e professionale capitanata da Ivan Cottini presidente, Giacomo Rossi Consigliere Regionale, Angela Bulzinetti Assessore Pari Opportunità di Gradara, Emanuele Gambini orafo, Alessio Zaffini Resto del Carlino, Ilaria Buccheri Radio Ascoli, Marco Mainardi Radio Prima Rete, Elisa Del Prete, Caterina Dini Fitness Studio, Bicio.

Le partecipanti sono state valorizzate dal velato ed elegante make up di Isabella estetica massaggi di Fossombrone, mentre le original acconciature sono state curate dallo staff Stile Capelli Pesaro di Davide Ziccarelli.

Come ogni finale che si rispetti abbiamo concluso con la serata con la musica di Corrado Vichi Vanilla eh si Ballando a festa!

Si ringrazia la testata indipendente di Pesaro Live News per il supporto video, lo staff Viera Sara ed Emanuele, il pubblico presente, i genitori delle ragazze.

Un augurio alle finaliste regionali che partiranno il 7 giugno alla volta della finale Nazionale a Maratea, concorrendo alla conquista di rappresentare l’Italia alla prossima Finale Mondiale ad Ottobre in Vietnam.

Un grazie Special al Ristorante La Giara di Luca e Roberto Scaglioni. Si ringrazia inoltre: Comune di Pesaro ,Main Sponsor Trattamenti tessili Italia, Assicurazioni Della Chiara ,Foto Mauro Magini, Fanluce illuminazione ,MCS Mobili ,Pesaro Arte ,Live Show Events&Fun, Evergreen Life Sara dos Santos,Radio Prima Rete, Radio Ascoli e tutti gli organi di stampa e tv che hanno seguito l’evento.

