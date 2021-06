Venerdì e sabato Elio canta e recita Enzo Jannacci a Pesaro e Fermo

di LAURA GIRINI

PESARO – Elio (di Elio e Le storie tese) arriva nelle Marche con il suo spettacolo “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci” per due date consecutive, la prima a Pesaro venerdì 18 al Parco Miralfiore e la seconda a Fermo il giorno successivo, sabato 19, al Teatro all’aperto di Villa Vitali.

Lo spettacolo è una co-produzione di Agidi – International Music and Arts e vede la collaborazione con i Comuni di Pesaro e di Fermo, oltre che con AMAT. Entrambi gli eventi faranno infatti d’apertura per le rispettive rassegne locali di spettacoli estivi in arrivo, chiamati Miralteatro d’Estate a Pesaro e VillaInVita a Fermo.

“Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci” celebrerà il “poetastro”, come amava lui stesso definirsi, ossia il cantautore italiano che sapeva mescolare teatralità con musica e voglia di trasmettere emozioni apparentemente contrastati fra loro.

Elio sarà accompagnato da cinque musicisti e seguirà gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri, sullo sfondo di una coloratissima scenografia e regia firmata da Giorgio Gallione, e racconterà Jannacci attraverso brani, aneddoti e pensieri di compagni di vita dell’artista, dipingendo un affresco del suo ricordo unico e soprattutto gioioso. Perché alla base dello spettacolo ci sarà la voglia di raccontare l’artista, il suo lavoro e la sua storia senza drammaticità ma anzi, esaltandone gli aspetti bizzarri, felici e poetici, come solo un fuoriclasse come Elio potrebbe fare.

