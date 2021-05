Sabato Fabri Jazz presenta “Edu Réunion“ al Teatro Gentile di Fabriano

Sarà uno dei primi eventi musicali della regione a rappresentare la ripartenza degli spettacoli dal vivo

di LAURA GIRINI

FABRIANO – Dopo mesi di chiusure e restrizioni per gli spettacoli, sono finalmente in arrivo i primi segnali di ripartenza degli eventi artistici dal vivo. Una prima dimostrazione arriverà sabato 15 maggio, giorno in cui l’Orchestra Concordia / FJ Combo si esibirà al Teatro Gentile di Fabriano per la “Edu Réunion” di Fabri Jazz. Lo spettacolo, che inizierà alle ore 19.00, rileggerà il Jazz partendo dallo swing fino ad arrivare alle note di Frank Zappa e sarà diretto da Marco Agostinelli, che condurrà anche il discorso all’interno del concerto.

Il 30 aprile si è celebrata la “Giornata Internazionale del Jazz” e l’intento di questo spettacolo è proprio quello di rappresentare al meglio un genere musicale che nella storia ha spesso veicolato dei messaggi di inclusione, convivenza civile, libertà ed evoluzione.

In particolare,“Edu Réunion” sarà anche uno dei primi eventi con un vero pubblico in sala e rappresenterà quindi anche la tanto attesa ripartenza reale del settore degli eventi teatrali e non solo.

Nelle Marche sono stati proprio i teatri ad aver accolto con entusiasmo la possibilità di riaprire. Rappresentata da AMAT, la Regione ha infatti pubblicato un ricco cartellone artistico di eventi che si distribuiscono in tutto il territorio, che prende il nome di “Platea delle Marche in Festa” e che include eventi teatrali, musicali e di danza fino al prossimo mese, tutti organizzati nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del coprifuoco. Si tratta inoltre di un cartellone definito dagli organizzatori come aperto, ovvero in costante aggiornamento, che intende includere tutti i prossimi eventi organizzati dai Comuni della regione.

Per acquistare i biglietti dello spettacolo di sabato al Teatro Gentile di Fabriano, clicca qui: www.vivaticket.com/it/biglietto/edu-reunion/155813

Per avere più informazioni su “Platea delle Marche in Festa”, clicca qui: https://www.amatmarche.net

