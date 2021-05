Auto si ribalta sotto la galleria, il conducente trasportato all’Ospedale di Torrette

ANCONA – Oggi pomeriggio, poco dopo le 16.30, per cause in via di accertamento, un’auto si è ribaltata mentre stava procedendo lungo la galleria del Carmine.

Il conducente, un uomo di 75 anni, è stato subito trasportato, per accertamenti, all’Ospedale regionale di Torrette.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura, chiudendo anche le bombole del metano. Subito dopo hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area circostante.

