Un ferito trasportato a Torrette dopo lo schianto tra un’auto ed un camion

CINGOLI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 10 a Grottaccia di Cingoli per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un camion.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata ha affidato il conducente dell’auto alle cure del personale del 118, trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, ed ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti,

Presente sul posto la Polizia locale per i rilievi.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati