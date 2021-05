Furgone si rovescia, subito recuperato dai Vigili del fuoco

OSIMO – Oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti, a Campocavallo di Osimo, per un furgone rovesciato lungo la sede stradale.

La squadra dei Vigili del fuoco di Osimo, con in supporto l’autogru della sede centrale di Ancona, ha imbragato il mezzo riportandolo sulle proprie ruote e messo il luogo dell’intervento in sicurezza.

Sul posto, per regolamentare la viabilità e per i necessari rilievi di legge, sono anche intervenuti gli agenti della Polizia locale.

