Rimosse dai Vigili del fuoco parti pericolanti dal tetto di un edificio / VIDEO

ANCONA – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in corso Stamira, nel centro di Ancona, per rimuovere un pezzo di guaina catramata, sollevata dal vento, dal tetto di un edificio.

Sul posto la squadra di Ancona, con in supporto l’autoscala, che ha subito provveduto a rimuovere la parte pericolante mettendo in sicurezza la zona sottostante.

QUI SOTTO un video:

