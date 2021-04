Furgone in fiamme sull’autostrada, incendio spento dai Vigili del fuoco

LORETO – Un furgone ha preso fuoco lungo la corsia Nord dell’autostrada, poco dopo il casello di Loreto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

L’autista del furgone, mentre era in marcia sull’autostrada, appena si è accorto di quanta stava accadendo, è riuscito ad accostare il mezzo in una piazzola di sosta prima che fosse avvolto dalle fiamme.

La squadra dei Vigili del fuoco, intervenuta con due autobotti, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’automezzo.

Non si segnalano persone coinvolte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it