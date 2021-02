Auto sbanda, si ribalta e finisce contro una vettura parcheggiata: il conducente in ospedale

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 15.50, in località Borgo di Sforzacosta, per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento un’auto, dopo aver sbandato, si è ribaltata, finendo contro un’altra vettura parcheggiata lungo la carreggiata.

La Squadra di Macerata dei Vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte, provvedeva alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente dell’auto al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.

