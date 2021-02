Allarme Covid, da mercoledì a sabato vietato entrare e uscire dal territorio provinciale di Ancona

Il provvedimento preso dal presidente Francesco Acquaroli, “fatti salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione”

ANCONA – Da domani mattina (mercoledì) fino a sabato sarà vietato entrare e uscire dal territorio della provincia di Ancona. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Regione Francesco Acquaroli.

“Dopo il confronto con l’Istituto Superiore di Sanità e d’accordo con il Ministero della Salute – scrive Acquaroli -, da domani mattina (mercoledì) alle ore 8 fino alle ore 24 di sabato, sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Per spostarsi sarà necessaria l’autocertificazione.

“Un provvedimento precauzionale – aggiunge il presidente Acquaroli – necessario per mitigare i flussi dei cittadini e monitorare l’andamento del contagio, soprattutto in riferimento alla variante inglese, sul territorio anconetano e nel resto della nostra regione. La situazione epidemiologica è sotto costante monitoraggio, vi terrò aggiornati se dovessero esserci novità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it