L’auto prende fuoco, gli occupanti scendono e danno l’allarme

LORETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina, alle 7,45, in via Manzoni, a Loreto, per l’incendio di un’autovettura.

La squadra dei Vigili del fuoco di Osimo, arrivata sul posto con un’autobotte ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell’intervento.

Gli occupanti dell’auto, appena si sono accorti delle fiamme, sono riusciti a scendere senza problemi e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Loreto.

