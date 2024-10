Il futuro del turismo nelle Marche al centro in un vertice tra Confcommercio e Regione

ANCONA – Giunta e Consiglio di Federalberghi Confcommercio Marche hanno incontrato presso la Sede della Confcommercio Marche i vertici della Regione Marche con il Presidente Dott. Francesco Acquaroli, la Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico nonché Direttrice di ATIM Dott.ssa Stefania Bussoletti, la Dirigente del Settore Turismo Dott.ssa Paola Marchegiani e lo staff tecnico.

L’incontro richiesto dal Presidente Federalberghi Confcommercio Marche Luca Giustozzi e dal Segretario Generale Prof. Massimiliano Polacco, ha visto la partecipazione di tutte le realtà territoriali della Federalberghi Confcommercio Marchigiana: le 5 Federalberghi Confcommercio Provinciali e i rappresentanti delle 12 Associazioni territoriali da Gabicce a San Benedetto del Tronto. La riunione ha previsto un primo momento di approfondimento tecnico con il confronto con le Dirigenti regionali per poi essere concluso dall’intervento del Presidente Dott. Acquaroli.

All’ordine del giorno, tre tematiche di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo del comparto turistico marchigiano: il piano promozionale del Programma annuale del Turismo della Regione Marche, le proposte per il programma operativo annuale ATIM della Regione Marche 2025 e il calendario delle fiere, il Bando riqualificazione alberghiera e le proposte sulla premialità e i criteri di assegnazione.

L’introduzione dei lavori è stata a cura del Presidente Giustozzi, che ha voluto ringraziare l’Amministrazione Regionale per aver accolto l’invito all’incontro, il cui obiettivo principale era quello di “attivare il confronto e condividere alcuni percorsi di pianificazione per lo sviluppo e la crescita di un comparto di così fondamentale importanza per le Marche”.

Nella prima parte, gli Organi dell’Associazione hanno quindi affrontato con la Dirigente del Servizio Turismo Dott.ssa Paola Marchegiani il tema della programmazione degli interventi a favore del turismo con un particolare approfondimento in merito al prossimo bando per la riqualificazione delle imprese ricettive che la Regione sta predisponendo e che prevede uno stanziamento di circa 15 milioni di euro, bando per il quale Federalberghi Confcommercio Marche presenterà a breve alcune proposte specifiche in merito, in particolare la creazione della categoria 3 Stelle Superior . Con la Dirigente del Dipartimento e Direttrice ATIM Dott.ssa Stefania Bussoletti si è invece fatto il punto sulle iniziative di promo commercializzazione che saranno organizzate dalle Regione in questo fine 2024 e si sono gettate le basi per una fondamentale attività di programmazione relativa alla pianificazione delle attività da realizzare nel 2025. Numerosi gli spunti proposti dagli operatori presenti, che grazie alla loro quotidiana attività sono i principali recettori delle esigenze e delle richieste del turista che sceglie le Marche come meta di destinazione. Strategie di comunicazione, mercati potenziali e tipologie di iniziative di promozione territoriale da supportare sono state le tematiche alla base di un partecipato e proficuo confronto con la Dott.ssa Bussoletti, durante il quale si è potuta constatare una grandissima collaborazione ed apertura da entrambe le parti, con la ricerca di una piena sinergia reciproca per il comune obiettivo di massimizzare la crescita dell’incoming.

La seconda parte dell’incontro ha previsto l’intervento del Presidente Acquaroli che ha sottolineato l’importanza del gioco di squadra e del confronto con tutti gli attori che operano nel turismo e nell’accoglienza per programmare insieme le migliori strategie per il rilancio delle Marche e l’avvio di nuove iniziative che sappiano valorizzare al meglio le grandi potenzialità del nostro territorio, come le politiche di rivitalizzazione dei borghi, i bandi relativi al turismo e alle strutture ricettive, i progetti per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti.

La conclusione dei lavori è stata a cura del Segretario Generale Federalberghi Confcommercio Marche Prof. Massimiliano Polacco che, nel tirare le fila dell’incontro, ha voluto sottolineare l’importanza per il comparto di avere un Presidente di Regione che è anche Assessore al Turismo; questo infatti permette, come emerso dalla stessa riunione, una conoscenza e un’apertura alle esigenze degli operatori in grado di evolversi in collaborazioni concrete nel raggiungimento del comune obiettivo di rafforzare sempre più la vocazione turistica delle Marche.

“Le Marche sono una regione dalle grandissime potenzialità: la valorizzazione dei borghi e dei circuiti, elementi del territorio che da sempre la nostra Organizzazione ha considerato come strategici per lo sviluppo del comparto e l’attrattività del territorio marchigiano, devono essere al centro delle strategie vincenti sulle quali investire” le parole del Prof. Polacco “Così come fondamentale risulta essere la sinergia, e non certo la conflittualità, che deve esistere tra tutti i settori che sono interconnessi tra loro e che compongono le varie anime della nostra Regione”.

Centrale risulta inoltre il tema delle infrastrutture, importantissime per facilitare al turista l’accessibilità alla Regione, con una piena apertura al confronto e al coinvolgimento di tutte le componenti dell’accoglienza marchigiana.

