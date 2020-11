Anziano si perde tra i boschi, rintracciato dai vigili del fuoco

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio, alle ore 18:45, alla periferia di Fabriano dove era stata segnalata una persona anziana dispersa nella zona di colle Paganello dove si era recata alla ricerca di funghi.

Su segnalazione dei carabinieri, la squadra dei Vigili del fuoco di Fabriano ha iniziato le ricerche dal punto in cui si trovava l’auto dell’anziano disperso.

In breve tempo l’uomo è stato individuato incolume in un’area boschiva e riaccompagnato a piedi dalla squadra dei vigili del fuoco nella zona in cui si trovava la sua auto.

Sul posto presenti anche i Carabinieri.

