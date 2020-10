Violento schianto tra due auto, i feriti trasportati a Torrette con l’eliambulanza

TREIA – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di oggi – alle 12.15 – in località Contrada Collevago, nel territorio comunale di Treia.

Per cause in via di accertamento due auto si sono scontrate ed una è finita in un terreno adiacente la carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute la squadra dei Vigili del fuoco di Macerata e quella di Tolentino, con due autobotti.

I Vigili del fuoco hanno inizialmente collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i feriti dalle vetture. Feriti che, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale all’Ospedale anconetano di Torrette.

I Vigili del fuoco, subito dopo, hanno messo in sicurezza le due auto coinvolte nello schianto e tutta l’area circostante.

