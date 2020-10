Quarantunenne arrestato dai carabinieri per spaccio di cocaina

NUMANA – I Carabinieri della Compagnia di Osimo hanno arrestato un cittadino marocchino, 41enne di Porto Recanati, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, transitando per il lungomare di Marcelli di Numana, veniva insospettita dalla presenza di una persona alla guida di un’Alfa Romeo 156 che, alla vista dei militari, effettuava un’inversione e si allontanava. Iniziava, quindi, il pedinamento a distanza dell’uomo fino a Porto Recanati, dove incontrava prima nei pressi di Piazza Borgo Marinaro e poi in Piazza Carradori due ragazzi e scambiava con loro qualcosa.

A quel punto è scattato il controllo ed i carabinieri hanno accertato, in entrambi i casi, la cessione di dosi di cocaina, di circa un grammo ciascuna, ad opera del magrebino.

A questo punto la perquisizione veniva estesa al suo domicilio ed anche in questa circostanza i militari rivenivano ulteriori 55 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish, 1.370 euro, un bilancino elettronico e materiale adatto al confezionamento della droga.

La cocaina, il materiale ed il denaro rinvenuti sono stati sequestrati e l’interessato tradotto alla Casa Circondariale Montacuto.

L’arresto scaturisce dai servizi di controllo del territorio ed antidroga disposti dal Comando provinciale Carabinieri di Ancona in tutta la provincia, che hanno già permesso, negli ultimi mesi, l’arresto di diversi spacciatori, nonché il sequestro di diversi chili di sostanza stupefacente, come avvenuto lo scorso 22 ottobre, sempre a Marcelli di Numana, quando i Carabinieri di Osimo avevano arrestato 2 persone in quanto trovate in possesso di circa 60 grammi di cocaina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it