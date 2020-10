Paura nella notte ad Ancona per l’incendio di un appartamento, quattro persone in ospedale

ANCONA Momenti di paura, nella notte, ad Ancona, per l’incendio di un appartamento. Sul posto, in via Baccarani, alle 2.35, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco.

Le due squadre, arrivate con tre autobotti, un’autoscala ed un mezzo 4×4, hanno estinto l’incendio e contemporaneamente hanno soccorso sei persone, portandole all’esterno dell’edificio condominiale.

Quattro di loro sono state trasportate successivamente al Pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette dai sanitari del 118 per le cure del caso.

Complessivamente, per aver ragione delle fiamme, data la complessità dell’incendio, sono intervenuti 16 Vigili del fuoco, coordinati da un funzionario. Vigili del fuoco che sono rimasti sul posto fino a questa mattina per poter mettere in sicurezza tutta l’area interessata dall’incendio.

