Legambiente alla Giunta Acquaroli: “Priorità per l’ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici”

ANCONA – “Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al neo Presidente Francesco Acquaroli, alla sua giunta e a tutti i consiglieri regionali con l’auspicio che l’ambiente, la sua sana valorizzazione e il contrasto ai cambiamenti climatici siano al centro dell’agenda politica”. Questo il commento di Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche in seguito alla presentazione del nuovo esecutivo della Regione Marche.

“Solo rimettendo l’ambiente al centro delle scelte e dell’idea di regione che questa amministrazione vorrà definire, avremo la possibilità di tenere insieme qualità della vita dei cittadini, coesione sociale e creazione di nuove economie locali. Elementi indispensabili e fondamentali per dare fiducia e speranza ad una comunità fortemente colpita prima dal terremoto e poi dal coronavirus. La riconversione ecologia dell’economia oggi rappresenta un’occasione concreta per innovare la nostra regione e renderla maggiormente competitiva, più moderna e in grado di vincere le sfide che costantemente si rinnovano. Il turismo rappresenta un tassello fondamentale di questo sviluppo, con standard continuamente in crescita per turisti sempre più esigenti; ottimo segnale il fatto che il Presidente abbia voluto tenere per sé questa delega. Accanto a questo, così come indicato dall’Europa e dai fondi europei, ci auguriamo il massimo impegno e la più alta attenzione al sostegno alle aree protette; alla spinta sull’economia circolare; alla diffusione delle rinnovabili, a partire dal biometano, per vincere la sfida della decarbonizzazione delle Marche; ad una ricostruzione che metta la centro il ruolo strategico dell’Appennino; e il massimo sostegno ai giovani per dare gambe e futuro a questa regione, a partire dal ruolo strategico della formazione e dell’educazione ambientale. In questa direzione dovranno essere spese le risorse del Recovery Fund che arriveranno in questa regione, un’occasione irripetibile per migliorare e far crescere le nostre Marche”.

Questi temi sono stati affrontati e discussi in occasione dell’incontro del 5 settembre scorso, organizzato da Legambiente per confrontarsi con i candidati alla Presidenza della Regione Marche, a cui ha preso parte anche il neo Presidente Acquaroli che in quella sede ha argomentato e sostenuto le proposte dell’associazione.

“Ci auguriamo di avere subito un confronto con il Presidente Acquaroli e l’Assessore all’Ambiente – conclude la presidente Pulcini – per costruire insieme le priorità per la nostra regione e dare insieme una vera svolta ecologica a questo territorio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it