La presidente di Anci Marche Mancinelli: “Il coprifuoco a pezzi di città è difficilmente applicabile”

ANCONA – Il DPCM annunciato dal Presidente Conte assegna la responsabilità di chiudere dopo le 21.00 strade e piazze dove si potrebbe creare assembramento.

Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona e Presidente di Anci Marche ritiene che il Governo «abbia fatto bene a prevedere misure ulteriori di contenimento dei rapporti sociali che sono necessarie considerando la crescita della curva dei contagi così da scongiurare, si spera, un nuovo lockdown generalizzato che l’Italia non può permettersi anche se sarebbe paradossalmente più facile da fare”.

“Con la stessa convinzione – ha aggiunto la Presidente di Anci Marche eletta sabato scorso – dico che chiudere pezzi di città sia una misura difficilmente applicabile perché i comuni non hanno gli strumenti né il personale per applicare tale norma né per controllare che sia effettivamente rispettata e questo si ricollega all’errore già evidenziato dal presidente dell’Anci Decaro e nel quale tutti i sindaci da nord a sud sono concordi”.

“E’ disdicevole non essere stati sentiti prima, non aver potuto concordare tale misura così da renderla efficace e dunque lo considero un errore sotto l’aspetto della funzionalità cui spero si ponga rimedio d’intesa con Anci nazionale”, ha aggiunto Valeria Mancinelli.

