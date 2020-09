Mangialardi al segretario del Pd: “Dopo i ballottaggi apriremo una riflessione profonda sul voto”

ANCONA – “Bisogna aprire un dibattito giusto al momento giusto. È volontà del Partito Democratico e del centrosinistra fare una riflessione profonda sul voto che deve mettere al centro il progetto di rilancio, prima delle persone. Nei giorni scorsi ho chiesto al segretario regionale di attendere i ballottaggi ed è per questa ragione che non sono stati convocati gli organismi dirigenti, non per altro. Ci saranno i luoghi per discutere e pertanto chiedo a tutti un gesto di responsabilità di non alimentare polemiche”.

Così Maurizio Mangialardi sul dibattito apertosi nel Partito Democratico e nel centrosinistra dopo la sconfitta elettorali alle regionali.

