Zaffiri: “Troppi danni causati dal maltempo, serve lo stato di emergenza”

Per il consigliere regionale occorre “attivarsi immediatamente affinché venga richiesto lo stato di calamità naturale per le aree delle Marche ed, in particolare, della provincia di Ancona interessate dall’intensa ondata di maltempo di domenica”

ANCONA – A seguito dell’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sulla nostra regione il capogruppo della Lega Sandro Zaffiri ha tempestivamente contattato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli.

“E’ di tutta evidenza che danni ingentissimi, come quelli causati dalla violenta grandinata che si è abbattuta su Ancona e sul suo hinterland, richiedano l’immediata mobilitazione delle Istituzioni affinché i cittadini possano essere sostenuti in questa circostanza drammatica.

Sandro Zaffiri evidenzia che, “solo nel Comune di Agugliano, dove risiede, sono stati gravemente danneggiati, oltre a numerosi immobili e vetture, il palazzetto dello sport, la biblioteca comunale e la scuola elementare.

“E’ necessario quindi chiedere immediatamente, per tutti i territori interessati, lo stato di emergenza da parte della Regione Marche, nonché il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

“Ci si augura dunque che la Regione Marche e il Governo nazionale si attivino al più presto per mettere a disposizione i fondi necessari per dare delle risposte concrete ed immediate alla nostra comunità”, conclude Sandro Zaffiri.

