Serata di paura a Osimo per un incendio vicino ad un’abitazione

OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, alle ore 22:30, in via Soderini, a Osimo, per l’incendio di un modulo abitativo nei pressi di un’abitazione.

La squadra dei vigili del fuoco, appena giunta sul posto ha spento l’incendio della struttura, che ha coinvolto anche le sterpaglie adiacenti, e messo in sicurezza la zona dell’intervento.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Osimo.

