Schianto tra due auto sulla Statale: i feriti trasportati negli ospedali di Osimo e Torrette

CASTELFIDARDO – Due auto sono rimaste coinvolte, nel primo pomeriggio di oggi, in un incidente stradale lungo la Statale 16.

Sul posto, alle 13, sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Nello schianto si sono scontrate, per cause in via di accertamento, una Golf con quatto persone a bordo ed una Panda con due.

La squadra dei vigili del fuoco, appena arrivata nel luogo dell’incidente, ha collaborato con il personale del 118 per estrarre due dei quattro occupanti della Golf e, subito dopo, messo le due vetture in sicurezza.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Torrette e Osimo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

