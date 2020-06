Imbarcazione incagliata sugli scogli, una persona soccorsa dai sommozzatori e portata in ospedale

ANCONA – Questa mattina, alle 10, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti, su richiesta della Guardia Costiera, per soccorrere una persona che si trovava a bordo di una piccola imbarcazione rimasta incagliata sugli scogli, poco fuori il porto di Ancona.

Raggiunta l’imbarcazione la persona che si trovava a bordo è stata portata sulla banchina del porto di Ancona per i primi soccorsi, effettuati in collaborazione con il personale sanitario del 118. Subito dopo l’uomo, in via precauzionale, è stato trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.

