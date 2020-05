Dopo la messa celebrata dall’Arcivescovo ricordato il legame tra Ancona e il suo patrono San Ciriaco

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Lunedì 4 maggio: se in Italia è da poco iniziata la fase 2, attesa da tutti, Ancona celebra oggi la festa di San Ciriaco, Patrono della Città. In una cattedrale vuota, in un’atmosfera impensabile fino a qualche mese fa, l’Arcivescovo di Ancona ha celebrato una Santa Messa particolarmente commovente. Era presente la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, che al termine della funzione religiosa, nel ringraziare il Patrono, onorato con un omaggio floreale, ha ricordato a tutti il legame che il Capoluogo ha sempre avuto con l’amatissimo San Ciriaco. Mancinelli ha ricordato la festa preparata dal Comune dorico al Teatro delle Muse per la tradizionale consegna delle civiche benemerenze, che sarà possibile vedere a cominciare dalle ore 18.00 sull’emittente televisiva ETV Marche.

Al termine della Santa Messa, è seguito un momento particolarmente toccante: Mons. Angelo Spina ha portato in processione una reliquia e ha rivolto un saluto alla Città, a cominciare dal Porto. Ed è in quel momento, come ho avuto modo di apprendere da altre persone che con il sottoscritto si sono commosse, che si è percepita con mano la vicinanza della Chiesa alla Comunità Cittadina, così duramente provata dall’emergenza sanitaria.

