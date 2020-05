Balle di fieno in fiamme in un’azienda agricola di Castelfidardo

CASTELFIDARDO – Da ieri sera, alle 21, i vigili del fuoco sono impegnati in via della Stazione, a Castelfidardo, per un incendio in un’azienda agricola. Per cause ancora da accertare stanno bruciando diverse balle di fieno sistemate su un’area di circa 5000 metri quadrati.

Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Osimo ed Ancona con diverse autobotti, hanno immediatamente circoscritto il rogo e confinato l’incendio al solo deposito delle balle.

Nella tarda mattinata di oggi l’intervento era ancora in corso.

