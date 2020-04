“E’ urgente sostenere nelle Marche il sistema delle micro e piccole imprese”

Proposta del capogruppo della Lega in Consiglio regionale Sandro Zaffiri: “La Regione crei un Fondo alimentato dagli Istituti di credito, garantisca direttamente l’erogazione e gestisca le regole di rimborso”

ANCONA – Micro e piccole imprese marchigiane con l’acqua alla gola. Una proposta per restituire un po’ di ossigeno a queste numerose attività che affollano il tessuto economico della nostra regione giunge dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Sandro Zaffiri.

Si tratta di istituire un Fondo ad hoc che potrebbe garantire prestiti di somme da 10 a 30 mila euro, a tasso zero, attivando, secondo una prima stima, almeno 3000 interventi. “Somme di modesta entità – rileva Zaffiri – ma davvero vitali per piccoli, piccolissimi imprenditori e artigiani che, in questo triste momento, stanno cercando di attraversare il guado su un filo…”.

Il primo passo – secondo l’esponente del Carroccio – dovrebbe essere compiuto dalla Regione, istituendo il Fondo e chiamando gli Istituti di credito locali ad alimentarlo con un plafond iniziale di almeno 100 milioni di euro.

“Sarebbe in tal modo la Regione a farsi garante delle regole del gioco – rileva Zaffiri – sia nella fase di erogazione che in quelle di valutazione delle garanzie, attraverso apposita convenzione con il Confidi regionale, e di successiva restituzione del prestito in un tempo che potrebbe arrivare fino a 3 anni. Un’operazione che sarebbe così effettuata nella più totale trasparenza, attraverso una regia regionale, che però, al tempo stesso, andrebbe anche alleggerita sul piano burocratico, evitando le tante complessità che, ad esempio, sono emerse nelle pratiche relative al post-terremoto”.

In definitiva, una necessaria ed immediata iniezione di liquidità in un settore che, altrimenti, rischia di rimanere dimenticato, affossando una fetta, finora virtuosa, di economia marchigiana”.

