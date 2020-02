A Pesaro il primo concerto delle celebrazioni rossiniane

di PAOLO MONTANARI

PESARO – E’ stato un bel concerto quello presentato per la 60esima stagione concertistica dell’Ente Concerti di Pesaro e che ha aperto ufficialmente le settimane rossiniane 2020.

Il duo Erica Piccotti al violoncello e Leonardo Pierdomenico al pianoforte, due giovani artisti di fama internazionale, hanno proposto un bel programma con la Sonata n.3 il LA op.69 di Beethoven, la terza di cinque sonate e che appartiene ad un periodo fecondo per il grande compositore tedesco.

Nell opera il violoncello e il pianoforte dialogano fra loro evidenziando più espressione di sentimento che descrizione . E’ seguita UNE LARME THEME ET VARIATIONS, una composizione di Rossini che fa parte dei Peches de Vielliesse in due parti con un tema elegiaco e che sviluppa diverse colorature. Infine un capolavoro la SONATA in LA MAGGIORE di Cesar Franco. Si capisce fin dall’inizio come in questo componimento vi è una completa devozione alla musica. E un opera della avanzata composizione del musicista di Liegi. Costruita su una equilibrata forma ciclica alterna virtuosismo appassionato del pianoforte con frasi intense e vibranti del violoncello.

