Turismo marchigiano in crescita: prospettive a confronto venerdì a Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE – Il turismo come volano per la nostra Regione. Cosa è stato fatto? Cosa c’è ancora da fare? Se ne parlerà nel convegno dal titolo “Prospettive per il turismo marchigiano. Focus su Civitanova Marche” in programma per venerdì 24 gennaio 2020 (ore 21.15) presso l’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche in via Alcide De Gasperi, 2.

Saranno presenti il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il consigliere regionale Francesco Micucci e il Dirigente regionale del servizio sviluppo e valorizzazione delle Marche Raimondo Orsetti. Interverranno operatori del settore balneare, ricettivo ed alberghiero e al convegno sarà garantito il servizio LIS.

Come mai la scelta di organizzare un convegno sul tema del turismo?

Il turismo sta diventando sempre più il prodotto di maggior peso per quanto riguarda il PIL marchigiano. Sono numerose le attività recettive e di ristorazione che nelle Marche si stanno attivando in questo settore e molte altre si stanno riconvertendo su questo versante. Il convegno è indispensabile per fare il punto rispetto a ciò che è stato fatto in questi anni e per capire che cosa ancora si può fare per un settore che è in forte espansione.

Come ha accolto gli importanti riconoscimenti ottenuti in questi ultimi anni di legislatura dalla nostra Regione?

Il riconoscimento di Lonely Planet e di tante testate importanti di settore e non, è sicuramente un vanto, ed è il frutto di alcune scelte di politica regionale particolarmente lungimiranti e di importanti investimenti effettuati. Penso ad esempio alla scelta della mostra dedicata a Raffaello che è stata particolarmente partecipata. I risultati ottenuti sono frutto di un lavoro di squadra ancora oggi work in progress ma che sta già dando importanti frutti facendo sì che il turismo diventi un volano di sviluppo per per la nostra Regione.

L’incontro di venerdì sarà un momento di condivisione e di formazione?

Assolutamente sì saranno presenti anche operatori del settore balneare, ricettivo ed alberghiero che porteranno la loro esperienza ed evidenzieranno le criticità del settore.

Invece cosa ci dice rispetto ai trend positivi che riguardano specificamente la sua città?

I dati forniti in questi giorni dall’assessore al Turismo Maika Gabellieri vanno sicuramente approfonditi e mi sono attivato con l’Osservatorio del Turismo regionale. Lo scorso anno Civitanova aveva subito un forte calo nel numero di presenze, quindi l’aumento rimette in linea la città con gli anni precedenti. Sarei un po’ più cauto. Resta di fatto che Civitanova sta diventando il centro nevralgico e attrattivo della provincia e anche della regione, sia perché è nodo viario sia per la presenza di numerose attività nei settori dell’intrattenimento e del food &wine. Per questo il convegno di venerdì sarà utile anche per capire quale progetto di sviluppo è possibile ed auspicabile per Civitanova Marche.

